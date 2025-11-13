Linha ferroviária da Beira Baixa cortada no concelho da Covilhã

"O comboio ia sem passageiros, só com a tripulação, e não há feridos", indicou à Lusa fonte da IP.

Este troço da Linha da Beira Baixa encontra-se interrompido desde as 12:49, segundo informação da empresa, disponibilizada pelas 16:00.

Também na Linha da Beira Baixa, esteve suspensa a circulação no troço entre Abrantes e Alferrarede (no mesmo concelho), no distrito de Santarém, desde as 12:00, "devido à queda de um posto de iluminação para a via". Segundo fonte da CP - Comboios de Portugal, o serviço foi retomado às 15:50.

A Linha da Beira Baixa assegura a ligação ferroviária entre as estações de Entroncamento (Santarém) e Guarda.

Segundo a IP, na Linha do Alentejo, que liga Barreiro (Setúbal) e Beja, a circulação está condicionada entre Poceirão e Pinhal Novo, ambas as estações no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, desde as 9:20, em resultado do abatimento de parte da via. Os comboios estão a circular apenas numa via, assegurando os dois sentidos de forma alternada.

A Linha do Norte, que faz a ligação entre Lisboa e Porto, continuava pelas 16:00 "com fortes constrangimentos entre Entroncamento e Santarém", mas está a circular nos dois sentidos, informou a empresa.

A mesma fonte indicou que a Linha do Oeste esteve cortada entre Louriçal (Pombal, distrito de Leiria) e Amieira (Soure, Coimbra), a partir das 12:00, devido a um deslizamento de terras, mas a circulação foi restabelecida pelas 15:40, com limitação de velocidade.

Estas ocorrências estão associadas às condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental, assim como o arquipélago da Madeira, em resultado da depressão Cláudia, com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal continental registou, até às 13:00 de hoje, 1.292 ocorrências devido ao mau tempo, que resultaram em duas mortes, um ferido ligeiro e nove pessoas desalojadas, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).