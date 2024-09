Linha gratuita de prevenção do suicídio em funcionamento no início de 2025

O anúncio foi feito à agência Lusa pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, na data em que se assinala o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.

Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho no final de julho que está a desenvolver trabalhos científicos e operacionais com o objetivo de criar esta linha de prevenção do suicídio que deverá estar regulamentada até ao final do ano, prevendo-se a entrada em funcionamento no início de 2025.

Segundo Ana Povo, o grupo de trabalho envolve elementos da coordenação nacional das políticas de saúde mental, da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Gestão da Saúde e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

"Estamos neste momento a desenvolver os algoritmos e as especificações técnicas para a linha", que vai funcionar com 110 psicólogos que se encontram neste momento a trabalhar nos SPMS, dando apoio à linha SNS24 (808 24 24 24)

Posteriormente, será feita a formação dos psicólogos que vão assegurar o atendimento da linha, que vai ter um número diferente da linha SNS 24, uma vez que se pretende que tenha apenas quatro dígitos, avançou Ana Povo.

"Esta linha que estamos agora a criar, que vem do desenvolvimento de uma lei aprovada por unanimidade no início deste ano no Parlamento, irá funcionar 24 horas" por dia, todos os dias do ano, adiantou.

Ana Povo explicou que existem em Portugal várias linhas de apoio psicológico, de âmbito social e voluntário, mas que não funcionam 24 horas por dia.

Tal como previsto na lei, antes do lançamento da linha haverá uma campanha de divulgação do serviço em que será anunciado o número de quatro dígitos.

A secretária de Estado da Saúde disse ainda que "a necessidade da criação desta linha surgiu com a problemática do suicídio em Portugal".

"O suicídio é hoje uma das principais causas de morte na população com menos de 70 anos e, se olharmos para a população mais jovem, é ainda mais a causa de morte. Isto é uma preocupação", sublinhou.

"É uma preocupação que este Governo tem presente nas políticas da saúde mental que está a levar a cabo, sendo a criação da linha também uma forma de conseguirmos prevenir e diminuir a incidência" do suicídio em Portugal.

No Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, Ana Povo deixou uma mensagem de apelo para ajudar a combater este problema.

"A mensagem é para todos estarmos atentos e sermos tolerantes com todos os que nos rodeiam e, se notarmos algo de diferente, procurar ajudar. E quem está a passar por um sofrimento psicológico grande dizer que necessita de pedir ajuda e que não é sinal de fraqueza", apelou.

Sublinhou também que, até à criação da linha SOS suicídio, as pessoas podem ligar para a linha SNS 24 que tem psicólogos disponíveis.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) alertou na segunda que, embora se estime que a prevalência do suicídio tenha vindo a decrescer lentamente nos últimos anos em Portugal, "o número de mortes por suicídio continua a ser mais elevado do que em qualquer outro país do sul da União Europeia".

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2021 registaram-se 8,9 suicídios por 100 mil habitantes, numa ocorrência de cerca de três suicídios por dia.

"Os comportamentos suicidários ocorrem não apenas na população adulta, mas também em crianças e adolescentes, sendo o suicídio uma das principais causas de morte entre os jovens portugueses", realçou a OPP.

Contactos de apoio e prevenção do suicídio:

SNS 24 - 808242424

SOS Voz Amiga - 213544545, 912802669, 963524660

Conversa Amiga - 808237327, 210027159

SOS Estudante - 915246060, 969554545, 239484020