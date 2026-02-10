Linha Internet Segura recebe 949 casos de cibercrime e violência em 2025, uma subida de 39%

"Continuamos a ter um maior número de raparigas ou mulheres a chegarem até nós", que representam 53,1% dos reportes (504), referiu.





Entre os métodos mais frequentes destacam-se a burla em comércio online (84), burla de investimento e criptomoedas (60) e burla romântica (49). Em termos de faixa etária, "tivemos um aumento significativo do número de contactos de crianças e jovens, ou seja, até aos 17,18 anos".



Em muitas dessas situações "também há um aumento significativo dos casos de extorsão sexual para esta população e de casos de aliciamento para fins sexuais, ou seja, temos mais casos em que existe uma tentativa de encontro físico com estas mesmas crianças e jovens, em espaço nacional, e de pornografia de menores, ou seja, os próprios gerarem uma fotografia sua, partilharem-na com alguém e depois essa pessoa fazer essa fotografia circular", relatou. Além de violência entre pares, "em contextos, por exemplo, de ciberbullying".



A extorsão sexual registou 159 situações e a partilha ou gravação não consentida de imagens íntimas 77.



No que respeita às situações que envolvem crianças e jovens, em 2025 a LIS apoiou 119 menores vítimas de cibercrime de outras formas de violência online (74 em 2024).



Do total, 75 respeitam crimes sexuais contra crianças online, nomeadamente pornografia de menores, aliciamento de menores para fins sexuais, importunação sexual e extorsão sexual.



Segundo as estatísticas, os dados refletem um aumento de 92% das situações de crimes sexuais contra crianças online face 2024.



Em 2025, a faixa etária 18-64 anos foi a que mais recorreu à Helpline (82,1% adultos), com 51 situações nos mais de 65 anos.



"Em termos do local do crime, continuamos a ter uma prevalência de situações que começam a ocorrer nas redes sociais (362), ou seja, num Facebook, num Instagram, num Snapchat, num Twitter X", entre outros, "mas a esmagadora maioria também tem uma tendência para depois passar para outras plataformas, nomeadamente encriptadas, como é o caso do WhatsApp", disse a responsável.



O Centro Internet Segura, coordenado pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), resulta de um consórcio que envolve a DGE - Direção-Geral da Educação, o IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, a FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a APAV e a Microsoft Portugal.





c/Lusa

