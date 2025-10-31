Linha para prevenção de suicídio com mais de 2.000 pedidos de apoio no primeiro mês

"Tem pouco mais de um mês de funcionamento e foram atendidas mais de 2.000 chamadas com psicólogos clínicos e enfermeiros formados em saúde mental", disse o governante, que acompanha a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que está a ser ouvida no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

A linha telefónica, que funciona através do número 1411, entrou em funcionamento a 10 de setembro.

O serviço está integrado na linha SNS 24, em articulação com o respetivo serviço de aconselhamento psicológico, mas funciona de forma totalmente autónoma, com identidade e número próprios, cabendo a sua coordenação aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Toda a informação pessoal e clínica fornecida pelos utentes será tratada com respeito pelo dever de confidencialidade, em conformidade com a legislação de proteção dos dados pessoais, indica a regulamentação.