Linha para vítimas de abusos na Igreja atende 56 pessoas

Segundo o Grupo Vita, que desde junho assumiu a missão de prevenir este tipo de situações, a maioria dos casos foi já encaminhada para as entidades competentes, estando a decorrer os processos de investigação canónicos e judiciais.



O grupo independente, coordenado pela psicóloga Rute Agulhas, está a iniciar ações de formação e sensibilização para este tipo de crimes.



Em articulação com a Igreja, a Ordem dos Advogados e associações de escolas, as ações que se vão prolongar por 2024 acontecem nas dioceses e institutos religiosos, mas também das escolas católicas, grupos de escuteiros e querem igualmente chegar a todos os professores de Educação Moral e Religiosa Católica do país.