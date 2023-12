Linha SNS 24 reforça atendimento perante urgências sem descanso

Em breve está ainda prevista a abertura de mais dois centros de atendimento em Faro e na Covilhã.Só este mês, atendeu mais de 204 mil chamadas. Foi mesmo o mês com mais contactos recebidos. Só ontem, quinta-feira, foram recebidas mais de 10 mil chamadas.

Está ainda prevista a abertura, em breve, de mais dois centros de atendimento, em Faro e na Covilhã





Têm estado a funcionar com horário complementar centenas de centros de saúde no fim de semana e no dia de Natal, medida que vai repetir-se na passagem do ano.No Hospital de Santa Maria os doentes urgentes estão a esperar em média quase 3 horas. No Hospital de São João no Porto os doentes esperam em média mais de 4 horas para serem atendidos.

Desvio de ambulâncias

- tendo em conta que tinha duzentos doentes com gravidade à espera.Num comunicado, o hospital pede à população para não ir ao hospital se a situação não for grave e para ligar para a linha de Saúde 24.Por volta das 7 da manhã, o tempo de espera no Amadora Sintra para quem tem pulseira amarela é de cerca de 7 horas.