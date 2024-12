Linha SNS24. Diretor executivo diz que erro foi caso "esporádico" que deve ser evitado

Foto: Nuno Patrício - RTP

Está em curso uma investigação ao reencaminhamento de uma criança para uma urgência fechada. A ministra da Saude prometeu apresentar as conclusões a essa investigação e o diretor executivo do SNS quer uma reposta rápida.



António Gandra de Almeida reforça que este foi um caso pontual. O diretor executivo do SNS hoje em Baião, no distrito do Porto, onde inaugurou as obras realizadas na extensão de Saúde de Santa Marinha do Zêzere