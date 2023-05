Linha SNS24 vai começar a marcar consultas nos centros de saúde

Estes dois locais servem de teste para o projeto piloto "Ligue SNS24, salve vidas".

Está também previsto que as urgências possam recusar doentes.



No entender do presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, este projeto piloto é um passo necessário para regular o acesso às urgências.Já sobre as consultas marcadas na Linha Saúde 24 , Gustavo Tato Borges diz que é um caminho que pode ser vantajoso para todos, mas é preciso que o Governo esclareça em que moldes vai funcionar.