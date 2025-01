Linha SOS Ambiente da GNR recebeu mais de 12 mil denúncias em 2024

Das 12.562 denúncias, 3.509 foram sobre animais de companhia, com quase outras tantas, 3.506, na área da defesa da floresta contra incêndios. Sobre o bem-estar animal foram recebidas 813 denúncias, sobre a Convenção de Berna (defesa da flora e da fauna selvagens e dos seus habitats naturais) 803, e sobre resíduos 765, destaca a GNR em comunicado.

De acordo com os números do serviço de ambiente da GNR, no ano passado foram recebidos 23.518 contactos por telefone e 15.328 contactos por mail, a que se juntam 3.642 contactos pelo site da GNR e 38 por carta.

A GNR assegura a proteção da natureza e do ambiente através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), criado em 2001.

A Linha SOS Ambiente e Território foi criada em 2002 como instrumento de apoio ao cidadão. Em 22 anos a linha contabilizou um total de 158.370 denúncias e 395.818 contactos.

No comunicado sobre o balanço de 2024, a GNR recorda que a linha SOS Ambiente e Território (número telefónico 808200520 e mail sepna@gnr.pt) está disponível 24 horas por dia, permitindo a qualquer pessoa denunciar situações que violem as leis ambientais e de conservação da natureza, além de obter conselhos sobre questões relacionadas com a natureza, ambiente, florestas, animais de companhia, leis sanitárias e ordenamento do território.