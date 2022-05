Linha telefónica para ajudar crianças em risco tem dois anos

A linha telefónica foi criada em 19 de maio de 2020, quando os portugueses cumpriam o primeiro confinamento devido à pandemia de covid-19.



“A linha nasceu com o objetivo de se conseguir ter forma de conhecer as situações de perigo que se passavam numa parentalidade fechada em casa, com a maior parte das entidades com competência em matéria de infância e juventude fechada ou com contactos à distância e a impossibilidade de se poder saber o que se estava a passar com as crianças”, disse à Lusa a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse.



Desde a sua criação, foram comunicados casos graves, mas também outros de pedidos de informação relacionados responsabilidades parentais.