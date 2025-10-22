Linha verde do metro de Lisboa com perturbações após incidente com passageiro

(em atualização)





A informação foi divulgada há pouco pelo Metro, que admite que o tempo de reposição possa ser superior ao tempo habitual de 15 minutos.

“De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão”, acrescentou.

Linha Verde (16:10): 🔴 devido a incidente com passageiro, a circulação está interrompida. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) October 22, 2025

A interrupção teve início pelas 16h10 e deveu-se a um incidente ocorrido na estação de Arroios.



A linha verde liga Telheiras ao terminal do Cais do Sodré. A interrupção teve início pelas 16h10 e deveu-se a um incidente ocorrido na estação de Arroios.A linha verde liga Telheiras ao terminal do Cais do Sodré.





Às 17h13, o Metropolitano atualizou a situação. "Existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão", escreveu no X.







, escreveu a empresa na rede social X.