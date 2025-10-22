Linha verde do metro de Lisboa com perturbações após incidente com passageiro

Foto: Nuno Patrício - RTP

A linha verde do Metropolitano de Lisboa está interrompida devido a um incidente com um passageiro que obrigou à paragem das carruagens.

(em atualização)

A informação foi divulgada há pouco pelo Metro, que admite que o tempo de reposição possa ser superior ao tempo habitual de 15 minutos.

“Devido a incidente com passageiro, a circulação está interrompida” na linha verde, escreveu a empresa na rede social X.

“De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão”, acrescentou.

A interrupção teve início pelas 16h10 e deveu-se a um incidente ocorrido na estação de Arroios.

A linha verde liga Telheiras ao terminal do Cais do Sodré.

Às 17h13, o Metropolitano atualizou a situação. "Existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão", escreveu no X.
