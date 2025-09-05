Lionel Messi: "Não acredito que jogue o próximo Mundial"
Foto: Reuters
Lionel Messi bisou na partida frente à Venezuela. E em tom de despedida abriu a porta à possibilidade de não marcar presença no Campeonato do Mundo.
"Não acredito que jogue o próximo Mundial. Pela minha idade o mais lógico é não jogar. O importante é que estamos apurados. Estou animado e ansioso", disse o campeão do mundo.
Messi avisou que tenta ouvir o próprio corpo e mente: "Tento sentir-me bem e, acima de tudo, ser honesto comigo mesmo. Se me sinto bem, desfruto, se não, prefiro não estar aqui", concluiu.