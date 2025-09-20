Lisboa abre a primeira "roboteca" portuguesa
Fotos: Oriana Barcelos - Antena 1
Lisboa abre as portas da primeira "roboteca" do país. Um espaço onde as crianças vão poder requisitar não um livro, mas um robô para levar para casa.
Este projeto pioneiro transforma a biblioteca num espaço onde crianças e jovens vão poder requisitar robôs programáveis da mesma forma que requisitam livros.
A iniciativa pretende despertar o interesse pelo pensamento técnico através do jogo e proporcionar novas ferramentas de aprendizagem acessíveis e criativas.
O serviço é gratuito e acessível a todas as pessoas detentoras de cartão da biblioteca.
A Antena 1 foi conhecer as diferentes habilidades destas máquinas.