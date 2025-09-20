Lisboa abre a primeira "roboteca" portuguesa

São, no total, 13 os robôs disponíveis na biblioteca do Instituto Goethe.Este projeto pioneiro transforma a biblioteca num espaço onde crianças e jovens vão poder requisitar robôs programáveis da mesma forma que requisitam livros.

A iniciativa pretende despertar o interesse pelo pensamento técnico através do jogo e proporcionar novas ferramentas de aprendizagem acessíveis e criativas.





O serviço é gratuito e acessível a todas as pessoas detentoras de cartão da biblioteca.





A Antena 1 foi conhecer as diferentes habilidades destas máquinas.