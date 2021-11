Lisboa abre "grande centro" de vacinação no Parque das Nações

"A necessidade de reforçar a capacidade de vacinação na cidade de Lisboa impôs mudanças ao processo, motivando a decisão de abrir um grande centro no Pavilhão 4 da Feira Internacional de Lisboa (Parque das Nações), com 60 postos e uma capacidade para realizar até 9 mil inoculações contra a covid-19 ou gripe por dia", indicou a autarquia.

A abertura deste novo centro de vacinação na Feira Internacional de Lisboa (FIL, a partir de quarta-feira, 01 de dezembro), já tinha sido anunciada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), na segunda-feira.

Segundo o autarca, este será o "maior centro de vacinação do país".

Hoje, em comunicado, o município informou que, paralelamente à abertura deste novo centro, "serão encerrados os centros de vacinação do Picadeiro (Príncipe Real), Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (Areeiro) e Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa", acrescentando que o centro de vacinação municipal da Ajuda é o único que manter-se-á em funcionamento.

As datas para esta mudança foram definidas pelas autoridades de saúde, estabelecendo que no domingo, 28 de novembro, será o último dia vacinação no Picadeiro do Real Colégio e no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa e na segunda feira, 29 de novembro, será o último dia de vacinação nos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, referiu a autarquia.

Já na terça-feira, 30 de novembro, apenas estará em funcionamento o centro de vacinação municipal da Ajuda e na quarta feira, 01 de dezembro, inicia-se a vacinação no Pavilhão 4 da FIL, mantendo-se em funcionamento o da Ajuda.

"A partir do dia 01 de dezembro, estes dois centros (FIL e Ajuda) funcionarão todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, das 09:00 às 19:00", comunicou a Câmara de Lisboa.