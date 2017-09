Lisboa acolhe cimeira internacional para debater doença de Alzheimer

RTP18 Set, 2017, 08:55 / atualizado em 18 Set, 2017, 08:56 | País

Em declarações à Antena 1, o coordenador científico da associação Alzheimer Portugal alerta que é urgente traçar uma estratégia para as demências em Portugal. O diagnóstico é traçado no dia em que arranca em Lisboa uma cimeira internacional sobre Alzheimer.



O documento com as bases para a definição de políticas públicas para esta área esteve em consulta pública até ao mês passado. No entanto, o neurologista Celso Pontes lembra que o plano estratégico teima em não sair do papel.

80 especialistas em Lisboa

Para o coordenador científico da Associação Alzheimer, o plano estratégico pode dar uma ajuda a quem cuida dos doentes e ajudá-los a encontrar respostas.Helena Melo é uma das mais de 100 mil pessoas diagnosticadas com a doença em Portugal. A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues foi conhecer a experiência da sua família que há vários anos convive em casa com a doença.A cimeira internacional que arranca esta segunda-feira em Lisboa é organizada pela fundação Rainha Sofia de Espanha e pela Fundação Champalimaud. Durante este evento vão ser apresentados os avanços mais recentes na resposta à doença de Alzheimer.A cimeira conta com mais de 80 especialistas para debater a doença de Alzheimer e as demências de forma global, problema que afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. A cimeira reúne cientistas de mais de 20 países.Richard Axel e John O'Keefe, que receberam o Prémio Nobel da Medicina em 2004 e 2014, farão intervenções sobre neurologia e genoma e redes de cérebro essenciais para a construção de memórias. De Portugal surgem oradores como o neurologista António Damásio,