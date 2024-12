O Convento do Grilo, na freguesia do Beato, vai ter quartos e apartamentos para acolher especificamente cidadãos que vivem na rua por terem um salário insuficiente para os preços atuais do mercado de arrendamento.

No fim do ano passado estavam identificados em Portugal mais de 13 mil sem-abrigo. Um número que duplicou nos últimos cinco anos.