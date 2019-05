Lisboa e Oeste negoceiam criação de passe único inter-regional

Lusa03 Mai, 2019, 18:26 | País

As negociações entre a OesteCim e a AML estão a decorrer e as duas autoridades de transportes ainda não fecharam o acordo, disseram à Lusa o presidente da OesteCim, Pedro Folgado, e uma fonte da AML.

Nesse sentido, a 18 de abril, o conselho da AML aprovou por unanimidade uma adenda ao contrato interadministrativo que já tinha estabelecido em março com a OesteCim, a que a Lusa teve hoje acesso.

"Em vez de as pessoas terem dois passes, o intermunicipal da Oeste até à fronteira com a AML e outro dentro da AML, a ideia é terem só um", disse Pedro Folgado, avançando com a hipótese de esse novo título vir a custar 80 euros, a soma do passe intermunicipal da AML com o da OesteCim, tratando-se de duas regiões diferentes.

Com o acordo, as duas autoridades de transportes têm como objetivos promover a igualdade de oportunidades entre os cidadãos e a coesão territorial.

Vários concelhos da região Oeste estão à mesma distância ou até mais perto da capital do que alguns da Área Metropolitana de Lisboa.

Em abril, com a entrada em vigor dos novos títulos de transportes, a OesteCim passou a financiar um desconto de 30% nos passes das ligações rodoviárias inter-regionais.

Só os transportes inter-regionais para Lisboa são utilizados por cerca de cinco mil utentes.

No primeiro mês, o custo com esse desconto foi suportado apenas pela OesteCim e a intenção é chegar a um acordo para as duas autoridades de transportes passarem a comparticipá-lo.

Contudo, a AML não pretende dividir uma percentagem dos custos, à semelhança do que acontece entre a OesteCim e outras comunidades intermunicipais fronteiriças, mas a entrar com um financiamento anual de 200 mil euros.

O eventual passe de 80 euros ficaria mais barato do que os passes que entraram em vigor em abril, com o desconto de 30% aplicado sobre o custo total.

Entre os concelhos do Oeste do distrito de Lisboa, o passe de Arruda dos Vinhos para Lisboa tem um custo total de 138 euros, subindo para 160 a partir de Alenquer e Sobral de Monte Agraço, de 166 de Torres Vedras e de 183 na Lourinhã.

A estes valores passou a ser aplicado um desconto de 30% desde o mês de abril, baixando para 97 euros em Arruda dos Vinhos, 112 euros em Alenquer e Sobral de Monte Agraço, 116 euros em Torres Vedras e 128 euros na Lourinhã.

As duas autoridades de transportes estão a avaliar o financiamento disponível de cada uma para perceber se haverá condições para criar o passe único intermodal de 80 euros ou até onde poderão ir os descontos a aplicar.

A OesteCim integra os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras (distrito de Lisboa) e Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Nazaré, Peniche (distrito de Leiria).

A AML é composta pelos municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.