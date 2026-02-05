Lisboa e outros cinco distritos sob aviso laranja de chuva

Em comunicado, a autarquia liderada por Carlos Moedas sublinhou que perante a previsão de mau tempo para os próximos dias, mantém-se "o risco de inundações e de queda de árvores", tendo determinado também o encerramento dos parques e jardins da cidade.

Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre também estão sob aviso laranja de chuva do IPMA durante o mesmo período.

De acordo com o comunicado mais recente do instituto, Lisboa, Évora, Setúbal, Santarém e Beja passam depois a aviso amarelo, onde também estão os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso laranja por agitação marítima entre as 06:00 de hoje e 18:00 de sexta-feira, por ondas que podem "atingir 12 a 13 metros de altura máxima".

Todos os 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo por vento, que termina às 18:00 de hoje, sendo esperadas "rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas serras".

Guarda e Castelo Branco entram às 09:00 de hoje e até 18:00 de sexta-feira em aviso laranja de neve, que pode ocorrer a 1.600 metros, descendo gradualmente para 900/1.100 metros, enquanto em Braga o aviso vigora entre as 12:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira, por queda de neve acima de 800 metros, com acumulação até 20 centímetros acima de 1.200 metros.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.