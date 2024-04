Lisboa Frágil. A exposição de fotografia de uma cidade a desaparecer

A Exposição pode ser vista até ao próximo domingo, 7 de abril, no Palácio Pimenta do Museu de Lisboa.



A Antena1 conversou com o autor durante uma visita a esta “Lisboa Frágil".

No Palácio Pimenta do Museu de Lisboa pode-se visitar um trabalho de Luís Pavão que incide no período que vai do final dos anos 70 até ao ano 2000.As tabernas de Lisboa, os jogos de salão, os bailes e as coletividades, o jogo da laranjinha, os ensaios das marchas: são cerca de 120 fotografias em que Luís Pavão mostra uma cidade em transformação desde os finais da década de setenta: costumes, ambientes e momentos através de um arquivo metodicamente construído ao longo da sua carreira.