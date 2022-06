Lisboa. Incêndio no Centro Comercial Colombo obriga a evacuação "por precaução"

Um incêndio que deflagrou hoje à tarde no parque de estacionamento do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, levou à evacuação do edifício, "por precaução", não existindo registo de vítimas, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.