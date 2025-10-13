Autárquicas
"Lisboa não pode ser uma fachada". Moradores desolados com fecho da Pastelaria Centro Ideal da Graça

por Arlinda Brandão - Antena 1

Fotos: Arlinda Brandão - Antena 1

O que os moradores receavam e aconteceu. A Pastelaria Centro Ideal da Graça fechou portas no final do mês passado (a 30 de setembro). Os moradores lamentam que desapareça mais um ponto de encontro neste bairro histórico de Lisboa e criticam a descaracterização da zona.

O que foi transmitido aos clientes é que o estabelecimento aberto no Largo da Graça, pelo menos desde 1913, encerra depois de o edifício onde estava ter sido comprado por um fundo de investimento.

A repórter Arlinda Brandão leva-nos até esta Pastelaria, recuando no tempo até aos últimos dias de setembro, pouco antes do encerramento em que se sentia um ambiente de despedida e desolação

A Pastelaria Centro Ideal da Graça fechou portas há cerca de duas semanas. É mais um ponto de referência e encontro que desaparece no centro histórico de Lisboa. Há mesmo uma Petição que já foi entregue à Câmara, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia. Os moradores pedem que acabem estas situações de gentrificação.

