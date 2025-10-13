"Lisboa não pode ser uma fachada". Moradores desolados com fecho da Pastelaria Centro Ideal da Graça

O que foi transmitido aos clientes é que o estabelecimento aberto no Largo da Graça, pelo menos desde 1913, encerra depois de o edifício onde estava ter sido comprado por um fundo de investimento.A repórter Arlinda Brandão leva-nos até esta Pastelaria, recuando no tempo até aos últimos dias de setembro, pouco antes do encerramento em que se sentia um ambiente de despedida e desolação

A Pastelaria Centro Ideal da Graça fechou portas há cerca de duas semanas. É mais um ponto de referência e encontro que desaparece no centro histórico de Lisboa. Há mesmo uma Petição que já foi entregue à Câmara, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia. Os moradores pedem que acabem estas situações de gentrificação.