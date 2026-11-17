Carlos Moedas (PSD) disse que o número de pessoas em situação de sem-abrigo, que inclui pessoas sem casa (a viver em alojamentos temporários) e sem teto (a dormir na rua), baixou em 2025 para 2.822, face às 3.122 contabilizadas em 2024, no entanto verificou-se "um aumento de 5%" dos que estavam a dormir na rua, que de 439 passaram para 462.

O autarca falava na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, para apresentação do trabalho do executivo nos últimos dois meses, setembro e outubro, tendo-se sido questionado pelo PS e pelo BE sobre os dados de 2025 quanto ao número de pessoas em situação de sem-abrigo na cidade.

Hugo Gaspar, do PS, realçou que, entre 2024 e 2025, se registaram mais 23 pessoas a dormir na rua, para um total de 462, e questionou Carlos Moedas sobre a eficácia do trabalho do atual executivo nesta área, lembrando que, face a dados de anos anteriores, o social-democrata "escolheu a descida do número de pessoas sem teto para anunciar o sucesso da sua política, apresentou-a como um resultado prático do seu trabalho".

"Se a descida demonstrava a eficácia da sua política, o que demonstra agora a subida? Foi o seu presidente que escolheu este indicador, foi o seu presidente que lhe deu significado político, portanto, estamos à espera que assuma o significado que ele tem agora", desafio o socialista.

Entre 2023 e 2024, Lisboa registou uma diminuição de 7,6% das pessoas em situação de sem-abrigo, de 3.378 para 3.122, com uma redução de cerca de 20% das pessoas sem teto, de 548 para 439.

Indicando que Carlos Moedas "celebrou uma descida de 25%" do número de pessoas em situação de sem-abrigo em 2025, para um total de 2.822, comparativamente a 3.122 em 2024, quando "são mais" as pessoas a dormir na rua, o deputado do PS questionou ainda sobre os 1.391 processos encerrados, dos quais 916 foram encerrados por perda de contacto ou paradeiro desconhecido, o que corresponde a "quase dois terços"

"Não inquieta saber que destino tiveram estas pessoas? Destas, quantas é que encontraram casa, senhor presidente?", interrogou.

Em resposta ao PS, Carlos Moedas recusou a ideia de esconder números quanto aos processos encerrados, explicando que "foi a primeira vez que esse número foi pedido, de pessoas que já não estão em situação de sem-abrigo".

"Estamos aqui a falar de números que o PS não fazia, porque essas pessoas não eram acompanhadas", acusou o social-democrata, revelando que, segundo dados de setembro, "já só são 308" as pessoas a dormir na rua, face às 462 registadas no final de 2025.

Nos últimos dois meses, o município investiu 730 mil euros para garantir a continuidade de projetos de apoio social, nomeadamente para pessoas em situação de sem-abrigo, prevenção da violência doméstica e de género, saúde mental e acolhimento de refugiados, indicou Carlos Moedas.

Rodrigo Machado, do BE, considerou que o valor investido "é manifestamente insuficiente" para a escala dos problemas que a cidade enfrenta, pedindo um esclarecimento sobre o número de pessoas em situação de sem-abrigo.

Perante essa crítica, o presidente da Câmara afirmou que o município tem "o maior investimento em pessoas em situação de sem-abrigo, de 70 milhões [euros] em sete anos [2024-2030], o que nunca foi feito", reforçando que o mesmo não aconteceu quando o BE estava na governação da cidade.