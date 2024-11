Lisboa sem Metro esta manhã

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa estão esta quinta-feira em greve parcial, entre as 6h30 e as 10h00, devido aos incumprimentos da transportadora quanto a pagamentos e ao Acordo de Empresa, prevendo-se a normalização do serviço pelas 10h30.

A paralisação, à semelhança daquela que ocorreu em 6 de novembro, foi decidida pelos trabalhadores em dois plenários para exigir à transportadora o pagamento das denominadas variáveis (trabalho suplementar e feriados) e o cumprimento do Acordo de Empresa.



De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), os incumprimentos do Acordo de Empresa relacionam-se com questões como as condições de trabalho, a progressão das carreiras e a redução do horário de trabalho.



As organizações sindicais reuniram-se com a administração da transportadora, mas consideraram que “aquilo que a empresa fundamentalmente queria era a suspensão” da greve “sem qualquer contrapartida”.