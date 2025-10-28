Lisboa, Setúbal e Santarém sob aviso laranja até às 21

À semelhança de todo o território de Portugal continental, estes três distritos estavam hoje sob aviso amarelo, o menos grave, mas o IPMA decidiu, entretanto, elevar esse aviso para laranja, segundo um comunicado divulgado pelas 16:18.

Na quarta-feira, vão estar sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 15:00, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, de acordo com o IPMA.

Além disso, o IPMA colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre hoje e quarta-feira em diferentes horários devido às condições meteorológicas adversas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje, até às 16:00, 138 ocorrências na região de Lisboa devido ao mau tempo, a maioria inundações e quedas de árvores, ressalvando que este balanço não inclui dados quanto à capital.

A cidade de Lisboa registou hoje, entre as 06:00 e as 16:00, 66 ocorrências, sobretudo inundações devido à precipitação, que obrigaram ao corte de trânsito no túnel do Campo Pequeno.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas.