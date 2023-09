Lisboa vai ter "casa aberta" para vacinação contra Mpox aos sábados

O espaço Checkpoint LX, no Príncipe Real, vai abrir as portas entre as dez da manhã e as sete da tarde com o objetivo de vacinar mais duas mil pessoas contra o vírus Mpox até ao fim de outubro.

O local é conhecido pelos rastreios anónimos e confidenciais a infeções sexualmente transmissíveis.



A Direção-Geral da Saúde confirmou 97 novos casos da infeção entre 1 de junho e 30 de agosto, um surto que levou o Grupo "Ativistas em Tratamento e a própria DGS a unir esforços no combate à transmissão do vírus.



O país já registou 1050 casos. Até ao final do mês tinham sido vacinadas quase 5800 pessoas, 3600 das quais com as duas doses recomendadas.