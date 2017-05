Lisboa vai ter novas estações de Metro

RTP 08 Mai, 2017, 11:42 / atualizado em 08 Mai, 2017, 13:28 | País

Até 2022, o Metropolitano de Lisboa conta ter a funcionar as estações de Estrela e Santos. As estações de Amoreiras e Campo de Ourique estão equacionadas, mas não têm data prevista de conclusão.



Em conferência de imprensa, foi anunciado o prolongamento da Linha Amarela do Rato ao Cais do Sodré, com duas novas estações na Estrela e em Santos. O documento prevê o prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Campo de Ourique, com duas estações nas Amoreiras e em Campo de Ourique.



Este prolongamento da Linha Vermelha tem um custo estimado de 186,7 milhões, mas neste caso não há uma data de conclusão prevista, "por ausência de garantias de financiamento", refere a Lusa.



O cais da estação de Arroios vai ser ampliado, ainda este ano, enquanto as estações de Arroios, Olivais, Areeiro, Colégio Militar e Baixa-Chiado vão ser melhoradas.



Nos planos do Metropolitano está ainda a ligação pedonal subterrânea entre a estação do Rato à Praça de Santa Isabel, permitindo o acesso às Amoreiras.O plano de desenvolvimento operacional foi apresentado pelo presidente do conselho de administração da empresa, Vitor Domingues dos Santos, na presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.Está também prevista a aquisição de 33 novas carruagens, num investimento estimado de 50 milhões de euros.c/Lusa