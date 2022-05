Lisbonweek22 mostra uma Marvila "desconhecida"

A ACTU é uma Associação Cultural sem fins lucrativos, que em 2012 lançou a plataforma de comunicação dos bairros de Lisboa - a Lisbonweek. Desde então que em cada edição se contam histórias se abrem portas e se leva uma nova vida aos bairros através de exposições, palestras, música, artes plásticas, arquitetura, cinema e visitas culturais. De palácios a igrejas, de espaços devolutos a espaços privados, a Lisbonweek tem revelado vários espaços na cidade.Durante este mês de maio ainda iremos acompanhar outras iniciativas, mas para amanhã, vamos destacar uma visita guiada que vai passar pela Marvila operária, com fábricas cheias de operários que formaram há quase dois séculos vilas e pátios de casas onde viviam centenas de trabalhadores.

Muitos destes pátios operários foram desaparecendo, mas restam alguns que são agora requalificados para mostrar um pouco da história desta zona oriental da cidade. Não é o caso do Pátio Marialva, que faz parte de uma visita guiada da Lisbonweek que vai acontecer todos os sábados deste mês de maio.

Entrar no Pátio Marialva, é viajar no tempo e encontrar esta Lisboa operária, que não desapareceu e está a mostrar-se como verificou a repórter Arlinda Brandão.Com a LisbonWeek, em Marvila abrem-se portas de fábricas fechadas há décadas, visitam-se becos e pátios operários onde uma Lisboa em risco de desaparecer persiste e visitam-se palácios para descobrir os seus segredos como é o caso do desconhecido para muitos, Palácio da Mitra de Lisboa.