Lista de candidatos do PS por Braga chumbada pela federação local

De acordo com a mesma fonte, a lista começava apenas a partir do terceiro lugar e os dois primeiros eram deixados à escolha do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Da lista chumbada, surgia em terceiro lugar o atual deputado Pedro Sousa, seguido da também deputada Irene Costa, do vereador na Câmara de Guimarães Paulo Silva e do deputado municipal de Famalicão Paulo Silva.

Nesta reunião do PS/Braga foi aprovada uma recomendação, por unanimidade, para que a antiga eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais seja indicada cabeça de lista por este distrito.

A decisão sobre a lista deverá passar agora para as mãos de Pedro Nuno Santos.

Nas últimas eleições legislativas, em 2024, a lista por Braga, círculo pelo qual foram eleitos seis deputados, foi encabeçada por José Luís Carneiro, opositor interno do atual líder do PS nas eleições para a liderança socialista, seguido de Palmira Maciel, que não surge na lista que foi rejeitada.

A reunião da Comissão Política Nacional do PS que vai aprovar as listas de candidatos a deputados a todos os círculos eleitorais decorre esta quarta-feira à noite na sede do PS, em Lisboa.

De acordo com estatutos do PS, cabe ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, indicar um terço do total de lugares, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das comissões políticas federativas de cada círculo eleitoral.