Lista de espera de três anos para procriação medicamente assistida

por RTP

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As listas de espera para procriação medicamente assistida não param de aumentar. Nalguns casos, ultrapassa os três anos. Há cada vez mais embriões criopreservados, mas está também a aumentar o número dos que são destruídos.

Os especialistas falam numa realidade dramática. o final do ano passado estavam criopreservados quase 73 mil embriões, mais oito mil que em 2023, mas foram destruídos quase 2.500.

Os especialistas falam numa realidade dramática no SNS com o Banco Público de Gâmetas sem resposta, com o limite de idade para tratamento nos 40 anos, poucos centros de referência e a falta de recursos humanos.
