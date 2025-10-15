País
Lista de espera de três anos para procriação medicamente assistida
Foto: Pedro A. Pina - RTP
As listas de espera para procriação medicamente assistida não param de aumentar. Nalguns casos, ultrapassa os três anos. Há cada vez mais embriões criopreservados, mas está também a aumentar o número dos que são destruídos.
Os especialistas falam numa realidade dramática no SNS com o Banco Público de Gâmetas sem resposta, com o limite de idade para tratamento nos 40 anos, poucos centros de referência e a falta de recursos humanos.