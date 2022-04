Lista PS/PSD propõe Constança Urbano de Sousa para Fiscalização das `secretas`

Completam as indicações do parlamento para este órgão o antigo secretário de Estado Adjunto da Justiça Mário Belo Morgado, também pelo PS, enquanto o PSD apontou novamente o antigo deputado e antigo presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo Joaquim Ponte.

Constança Urbano de Sousa foi ministra da Administração Interna entre novembro de 2015 e outubro de 2017, assumiu depois das funções de deputada na última legislatura e, na sequência da dissolução do parlamento, não quis integrar as listas de deputados do PS.

Em março do ano passado, a Assembleia da República falhou a eleição de dois representantes para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), que necessita de aprovação por dois terços.

Na altura, os nomes indicados foram a ex-secretária de Estado do PS Susana Amador e o deputado do PSD Joaquim Ponte.

A eleição dos representantes do parlamento para vários órgãos externos está marcada para o próximo dia 29, terminando hoje o prazo limite para a entrega dos nomes.