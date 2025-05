Sem baixar a toada de críticas à direita, algo que tem sido diário no seu discurso, Rui Tavares considerou que há, entre o IL e a AD, uma divisão de tarefas.





Uns assumem a tarefa da austeridade com “uma face mais fofinha”, enquanto outros vão fazendo a “política da extrema-direita, do medo, do preconceito e do discurso do ódio”, especificou.