Livre quer ver concretizados os Planos Nacionais de Restauro

Ouvido pela Antena 1, o deputado do Livre Jorge Pinto pede a antecipação de prazos por parte do Governo português.Os Estados-membros têm até 1 de setembro do próximo ano para apresentar à Comissão Europeia os Planos Nacionais de Restauro depois da lei ter sido aprovada há um ano por Bruxelas.Para assinalar a data o grupo parlamentar do Livre entregou, no parlamento, um projeto de resolução para que o Governo estude a integração de zonas da Península de Tróia na Reserva Natural do Estuário do Sado e aponta medidas prioritárias.O Livre apela ao executivo que instrua o ICNF e o Parque Natural do Estuário do Sado para que "definam e implementem, desde já, medidas prioritárias de intervenção e restauro" nos ecossistemas dunares da Península de Tróia e das pradarias marinhas do estuário.