País
Livre recupera no Parlamento debate sobre agravamento do custo de vida
O Parlamento voltou esta manhã a debater o agravamento do custo de vida, desta vez pela mão do Livre. O partido apresentou uma proposta para reforçar a tarifa social de eletricidade em caso de crise elétrica.
Os partidos com assento parlamentar concordam que o impacto da guerra está a pesar cada vez mais no bolso dos portugueses e até dizem que é preciso tomar medidas. Contudo divergem na forma como esses apoios devem ser atribuídos.
Esta tarde vão a votação propostas apresentadas pelo Livre, Bloco de Esquerda, PCP e JPP.
Teresa Borges – RTP Antena 1