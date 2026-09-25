Livre recupera no Parlamento debate sobre agravamento do custo de vida

Teresa Borges – RTP Antena 1





Os partidos com assento parlamentar concordam que o impacto da guerra está a pesar cada vez mais no bolso dos portugueses e até dizem que é preciso tomar medidas. Contudo divergem na forma como esses apoios devem ser atribuídos.Esta tarde vão a votação propostas apresentadas pelo Livre, Bloco de Esquerda, PCP e JPP.