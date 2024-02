“Viagem Botânica por Portugal” é um livro que apresenta um roteiro etnobotânico, ou seja um itinerário de tradições, lendas, artesanato e arte, que resultam da interação cultural entre os portugueses e as plantas.

É um roteiro patrimonial, ilustrado, sobre a presença das plantas nas artes e nas tradições portuguesas. Todas as regiões estão representadas.



Com uma tiragem limitada a 3500 exemplares, esta obra contém a emissão filatélica "Etnobotânica", constituída por seis selos e um bloco editados pelos CTT.



A Antena 1 falou com Luís Mendonça de Carvalho, o autor da obra.