Livro de Charles Dickens sobre a vida de Jesus Cristo inspira o filme de animação ``O Rei dos Reis``

A caminho da Páscoa, chega aos cinemas o filme infantil de animação ''O Rei dos Reis". Trata-se de uma história sobre Jesus Cristo, inspirada no livro no livro "A Vida do Nosso Senhor" que Charles Dickens escreveu para os filhos. O livro foi só publicada em 1934, mais de 60 anos depois da morte do romancista.