Livro inVISÍVEIS. Histórias de Banda Desenhada Que Desmistificam Preconceitos sobre a Deficiência
inVISÍVEIS é um livro que comemora os 50 anos da CERCIOEIRAS, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, que ao longo de meio século tem sido o apoio que faz a diferença para pessoas com deficiência.
Arlinda Brandão - Antena 1
A obra reúne alguns dos mais conceituados autores da banda desenhada contemporânea portuguesa.
São contadas seis histórias de inclusão num livro coordenado por Hugo Pinto, que é também um dos autores, e conta com histórias assinadas por Daniel Maia, Joana Afonso, Luís Louro, Osvaldo Medina, Paulo J. Mendes, Ricardo Santo e Susana Resende. Tem capa original de Jorge Coelho.
A obra foi lançada no âmbito das celebrações dos 50 anos da CERCIOEIRAS revertendo na totalidade para esta instituição.Hoje assinala-se o dia Nacional da Pessoa com Deficiência.