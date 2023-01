Livro. Usos e propriedades terapêuticas de plantas medicinais do Vale do Côa

É apresentado este fim-de-semana um livro sobre usos e propriedades terapêuticas de plantas medicinais do Vale do Côa. O livro vai ser apresentado no domingo, dia 15, na Estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra.