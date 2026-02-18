País
Localizado carro de casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Encontrados dois corpos no interior da viatura
Foi encontrada a viatura que pertencia ao casal de Montemor-o-Velho que está desaparecido desde a semana passada na sequência do mau tempo. O carro foi localizado em Vinha da Rainha, concelho de Soure. Os bombeiros de Soure confirmam que estão dois corpos no interior da viatura.
O alerta foi dado às autoridades hoje às 08h00 por um popular que viu a parte superior da viatura na água.
Decorreram buscas com mergulhadores no local. O carro estava quase submerso.
Apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego.
O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa na terça-feira da semana passada e não regressou, o que motivou o alerta de familiares pelas 19h45 de sexta-feira.
O carro tinha sido captado por uma câmara de videovigilância no percurso entre Coimbra e Verride.
As imagens ajudaram a GNR a delimitar o perímetro das buscas.
