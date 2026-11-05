Localizados em Portugal dois filhos de mulher detida em Espanha por tráfico de menores

A mulher, que foi detida na quarta-feira na localidade de Montijo (Badajoz), continua detida em instalações policiais juntamente com mais três pessoas, todas elas relacionadas com este crime, explicou hoje a delegada do Governo na Estremadura espanhola, María Teresa Macías.





As outras duas pessoas detidas na operação conjunta levada a cabo pela Polícia Nacional e pela Guarda Civil espanholas, com a colaboração da GNR de Portugal, foram libertadas, noticiou a agência Efe.





Nas buscas domiciliárias realizadas em residências no Montijo, Badajoz e Linares (Jaén), os agentes apreenderam uma espingarda, que tinha sido furtada em Almendralejo (Badajoz) em 2017, e uma arma com canos serrados.





A investigação, que continua em curso, aponta que estas pessoas são alegadas autoras dos crimes de tráfico de menores, associação criminosa, abandono de menores, simulação de crimes, posse ilegal de armas e falsificação de documentos.





Quando questionada se esta mulher, que se encontra numa situação de vulnerabilidade, era forçada pelo grupo em investigação a "ter filhos para os vender", a delegada do Governo afirmou que esta questão, bem como outras, é "objeto de investigação".





Questionada sobre se as investigações apontam para a localização de outros menores, uma vez que algumas fontes policiais indicaram a possível venda de até quatro filhos, Macías evitou adiantar mais pormenores, por se tratar de um assunto de especial sensibilidade, e pediu prudência.