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Localizados em Portugal dois filhos de mulher detida em Espanha por tráfico de menores
Duas crianças, filhos de uma mulher detida na província espanhola de Badajoz pelo alegado envolvimento com uma rede de compra e venda de menores, foram localizadas em Portugal e ficaram em centros de acolhimento e tutela portugueses.
A mulher, que foi detida na quarta-feira na localidade de Montijo (Badajoz), continua detida em instalações policiais juntamente com mais três pessoas, todas elas relacionadas com este crime, explicou hoje a delegada do Governo na Estremadura espanhola, María Teresa Macías.
As outras duas pessoas detidas na operação conjunta levada a cabo pela Polícia Nacional e pela Guarda Civil espanholas, com a colaboração da GNR de Portugal, foram libertadas, noticiou a agência Efe.
Nas buscas domiciliárias realizadas em residências no Montijo, Badajoz e Linares (Jaén), os agentes apreenderam uma espingarda, que tinha sido furtada em Almendralejo (Badajoz) em 2017, e uma arma com canos serrados.
A investigação, que continua em curso, aponta que estas pessoas são alegadas autoras dos crimes de tráfico de menores, associação criminosa, abandono de menores, simulação de crimes, posse ilegal de armas e falsificação de documentos.
Quando questionada se esta mulher, que se encontra numa situação de vulnerabilidade, era forçada pelo grupo em investigação a "ter filhos para os vender", a delegada do Governo afirmou que esta questão, bem como outras, é "objeto de investigação".
Questionada sobre se as investigações apontam para a localização de outros menores, uma vez que algumas fontes policiais indicaram a possível venda de até quatro filhos, Macías evitou adiantar mais pormenores, por se tratar de um assunto de especial sensibilidade, e pediu prudência.