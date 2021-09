Lojas do Cidadão sem marcação prévia

A partir de hoje já não é necessária marcação prévia para tratar der assuntos na Loja do Cidadão. É uma das medidas que faz parte das normas da segunda fase do desconfinamento. No entanto, Helena Rodrigues, do sindicato dos quadros técnicos do Estado sublinha que o dia pode ser complicado nos serviços públicos.