Longe da meta inicial, Portugal terá 171 vagas em setembro em centros para migrantes

CIT Porto - de 30 para 114 camas

EECIT Lisboa - de 18 para 25 camas

EECIT Porto - mantém 18 camas

EECIT Faro - de 13 para 10 camas

EECIT Beja - de 0 para 4 camas

Aquém do objetivo inicial

No dia 13 de fevereiro de 2025, Leitão Amaro anunciou em fevereiro de 2025 construção de dois CIT

Ex-MAI, Maria Lúcia Amaral, referia no dia 6 de novembro de 2025 que os CIT iam avançar "com mais ou menos atraso"





O novo plano passou a ser reforçar as unidades que já existem. Em entrevista à agência Lusa, já em maio deste ano, o secretário de Estado da Imigração, Rui Armindo Freitas, apontava para "soluções transitórias" porque "não vamos estar à espera das soluções de construção". Ainda assim, garante agora à RTP Antena 1, o MAI continua a estudar com a PSP "a viabilidade de novos CIT que complementem a capacidade de resposta".

Pacto europeu não fixa vagas para centros de acolhimento