O documentário da RTP "Longe de Cabul" ganhou uma medalha de prata do Prémio da União Internacional de Rádio e Televisão. A reportagem de Cândida Pinto, com imagem de Daniel Mota e David Araújo, fala sobre um grupo de jovens músicos que fugiram do Afeganistão, onde a música é proibida, e que foram recebidos no Conservatório de Braga. O documentário teve edição de Maria Azevedo.