Lorenzo aproxima-se dos Açores

A direção regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que passe a oeste da ilha das Flores, afetando sobretudo o grupo ocidental. Mas com efeitos em todo o arquipélago.



Todos os serviços públicos dos grupos central e ocidental vão estar encerrados, com excepção dos hospitais, centros de saúde e dos serviços de Proteção Civil.



Nas Lajes do Pico, para evitar riscos, os empresários do setor do turismo suspenderam a atividade.