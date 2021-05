Lotaria instantânea do Património Cultural provoca polémica

A lotaria instantânea é lançada pelo Governo, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas a ideia tem provocado polémica.



Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social já alertou para o aumento do número de pessoas viciadas em raspadinhas no país.



Também o Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Substâncias lembra que é necessária muita atenção para evitar situações de risco.



Em declarações à Antena 1, Raul Martins, coordenador de projetos da Divisão de Prevenção e Intervenção na Comunidade do SICAD, diz que toda a sociedade tem um papel a desempenhar.



A facilidade de acesso e de jogo são características da raspadinha que a tornam popular, sobretudo junto da população sénior, de acordo com a perceção do SICAD.



O Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Substâncias lembra que há várias linhas telefónicas disponíveis para pessoas que têm problemas relacionados com jogo. A título de exemplo, a linha 1414, do SICAD, a linha do Instituto de Apoio ao Jogador ou a Linha de Apoio ao Jogo Responsável, da Santa Casa da Misericórdia.



A Antena 1 pediu mais esclarecimentos sobre a lotaria instantânea do Património Cultural, junto do Ministério da Cultura, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e também junto da Direcção-Geral do Património.



No entanto, nenhuma destas entidades se mostrou disponível para falar sobre esta nova raspadinha, no dia em que este jogo é oficialmente lançado.