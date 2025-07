Loures. Vereadora diz que soluções para os moradores do Bairro do Talude são as previstas na lei

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

As soluções são as que estão previstas na lei. A Câmara Municipal de Loures admite que não tem qualquer plano alternativo para os moradores do Bairro do Talude e que podem ficar sem teto já na noite desta segunda-feira. A autarquia continua a dar seguimento ao processo de demolição de barracas no concelho.