Lousã aciona Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

A Câmara da Lousã ativou hoje o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil na sequência da passagem da depressão Kristin pela região, anunciou esta autarquia do distrito de Coimbra em comunicado.



"Esta iniciativa visa garantir que as entidades e instituições que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil acionam, a nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil, reforçando a resposta. Permite, também, o acionamento dos meios, públicos e privados, necessários para responder às necessidades", referiu a Câmara.

De acordo com a informação disponibilizada pelo município, estão cortadas as estradas EN343 (sentido Góis e Miranda do Corvo) e a EN236 (entre a Lousã e Castanheira de Pera) e condicionada a EN17 (zona da Mimosa), bem como diversas vias do concelho, devido a deslizamento de terras e queda de árvores e pedras.

Algumas zonas do concelho estão sem eletricidade.