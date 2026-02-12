Lousã adia Festival da Chanfana face às intempéries

"Na sequência das intempéries que se têm verificado nos últimos dias, e em solidariedade com todos os que foram afetados pelas suas consequências, a Câmara Municipal da Lousã deliberou, de forma preventiva, adiar a realização do Festival Gastronómico da Chanfana", disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Com a decisão de adiamento, o certame irá realizar-se entre 27 de fevereiro e 8 de março, "mantendo-se o compromisso da Câmara Municipal com a valorização da gastronomia local, dos restaurantes aderentes e da promoção do território", afirmou.

A decisão de adiamento deve-se também às "dificuldades de deslocação provocadas pelo condicionamento e corte de vias em toda a região", que tem sido fustigada por uma série de tempestades, aclarou a autarquia.

"Este adiamento visa garantir as melhores condições de segurança para todos os participantes, visitantes e colaboradores, permitindo também que o evento decorra num contexto mais favorável e com a qualidade que o caracteriza", salientou.

A conferência de imprensa de apresentação do festival estava marcada para sexta-feira, tendo sido também adiada uma semana.