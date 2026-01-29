Lousã alerta para subida rápida da água em rios e ribeiras

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia avisou que está prevista "uma subida rápida dos caudais dos cursos de água no concelho (nomeadamente rios e ribeiras)".

Entre as medidas preventivas recomendadas pela Câmara da Lousã, no distrito de Coimbra, e pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, está a necessidade de se evitar a permanência ou circulação junto a rios, ribeiras e zonas inundáveis; não atravessar linhas de água, a pé ou de viatura, ou redobrar cuidados em deslocações, sobretudo em vias próximas de cursos de água.

Destaque ainda para a adoção "de medidas preventivas para a proteção de pessoas e bens, assegurando a salvaguarda de viaturas, equipamentos e outros bens em zonas suscetíveis a inundações" e "garantir a desobstrução de sistemas de drenagem junto a habitações".

A mesma fonte acrescentou que as equipas municipais e os agentes de Proteção Civil mantêm-se em permanente acompanhamento da situação, atuando sempre que necessário.