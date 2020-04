"Low Cost": SNPVAC acusa TAP de não ter informado trabalhadores sobre este plano

Nesta conversa com a jornalista Paula Véran, o presidente do SNPVAC insiste na necessidade de negociar este plano para a TAP com o sindicato, até para garantir a sua execução.A Antena1 teve acesso a uma nota interna da TAP onde a empresa admite estar a passar um dos momentos mais críticos da sua história, com 95% da frota parada e sem receitas desde o meio de março.Por isso, a empresa pondera avançar com vendas a bordo e com a cobrança de refeições, como acontece nas transportadoras de baixo custo.