Lúcia Amaral pede "não se confunda a árvore com a floresta" sobre ligação de elemento da PSP à extrema-direita

Maria Lúcia Amaral assegura que as forças de segurança estão a operar sem problemas de maior.Nestas declarações à margem do seminário sobre Migração e Retorno da PSP, que decorre hoje em Lisboa, a ministra comentou também a intenção do Governo de criar uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, dentro destas forças de segurança.Uma unidade que teria como missão fiscalizar as fronteiras nacionais.Maria Lúcia Amaral lembra que para que essa unidade seja criada é necessário que receba luz verde do Parlamento.Mas para já e nesta fase, o Governo está ainda a trabalhar no processo de criação desta unidade.